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Ahmet Çalık, Konyaspor - Adana Demirspor maçında anıldı! Duygu dolu anlar

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Ahmet Çalık, Konyaspor - Adana Demirspor maçında anıldı! Duygu dolu anlar

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasının öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık dualarla anıldı.

Konyaspor'un ilk 11'i müsabaka öncesi sahaya Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Ahmet Çalık için tezahüratlarda bulunulan ve pankartlar açılan stadyumda duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile yöneticiler Ahmet Çalık'ın ailesiyle birlikte saha kenarından Ahmet Çalık için hazırlanan video klipi izledi.

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