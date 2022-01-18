Ahmet Çalık, Konyaspor - Adana Demirspor maçında anıldı! Duygu dolu anlar

Konyaspor'un ilk 11'i müsabaka öncesi sahaya Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Ahmet Çalık için tezahüratlarda bulunulan ve pankartlar açılan stadyumda duygusal anlar yaşandı.