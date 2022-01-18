Karagümrük - Beşiktaş CANLI SKOR

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.