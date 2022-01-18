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Karagümrük - Beşiktaş CANLI SKOR

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Karagümrük - Beşiktaş CANLI SKOR

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Mutlak 3 puan hedefleyen Kara Kartal üst sıralara tırmanmak istiyor. Karagümrük - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Siyah Beyazlılar mutlak 3 puan peşinde.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

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