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Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelirken, maça kar yağışı damga vurdu. Maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci yarı için sahaya girmesinin ardından yeniden durumu değerlendirmek üzere soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına kar muhalefeti damga vurdu. Maçın 2. yarısı için sahaya giren Ümit Öztürk, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden soyunma odasına gitti.

MAÇ ERTELENDİ

Maçın hakemi Ümit Öztürk, 2. yarının oynanamayacağının kanaatine vardı ve maçı erteledi.

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, Ümit Öztürk tarafından saha koridorunda kırmızı kart gördü.

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