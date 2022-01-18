Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligdeki son 7 maçından 3 galibiyet elde eden Beşiktaş, Karagümrük karşısından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlanan Beşiktaş, rakibi karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 22. hafta Karagümrük BJK maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.