Fenerbahçe’ye Zidane müjdesi! PSG’de Löw öncelikli hedef değil

Fransız basınına yansıyan haberlere göre PSG'de Löw bir tercih olsa da ilk hedef Zinedine Zidane. Habere göre, PSG'li yetkililer bir süredir Zizou ile görüşüyor ve görüşmelerden iyi sonuçlar alındı.

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