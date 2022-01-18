18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye Zidane müjdesi! PSG'de Löw öncelikli hedef değil

Fenerbahçe'ye Zidane müjdesi! PSG'de Löw öncelikli hedef değil

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’ye Zidane müjdesi! PSG’de Löw öncelikli hedef değil

Ligin kalanı için İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yeni gelişmeler de yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Löw'ün PSG ile anlaşacağı iddia edilse de PSG'nin önceliğinin Zidane olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre ligin ikinci yarısına önce Zeki Murat Göle ardından İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, iki maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Sarı lacivertliler gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürürken, gündemdeki isimlerden birisi de Joachim Löw'dü.

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik adamla Almanya'da bir araya gelmişti. Ancak gelen haberlere göre Löw, Manchester United'ın başına geçmesi beklenen Pochettino'nun yerine PSG'nin başına geçmek istiyordu.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre PSG'de Löw bir tercih olsa da ilk hedef Zinedine Zidane. Habere göre, PSG'li yetkililer bir süredir Zizou ile görüşüyor ve görüşmelerden iyi sonuçlar alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA