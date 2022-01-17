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Alex De Souza'dan Aykut Kocaman açıklaması: Çalıştığım en kötü teknik direktör

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Alex De Souza’dan Aykut Kocaman açıklaması: Çalıştığım en kötü teknik direktör

Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen Brezilyalı oyuncu Alex De Souza, sarı lacivertli formayı giydiği süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex bugüne kadar çalıştığı en kötü teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu açıkladı.

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, efsaneleşen bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Brezilya basını, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Brezilyalı efsaneye soruları yakın çevresi sordu.

"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.

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