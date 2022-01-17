Alex De Souza’dan Aykut Kocaman açıklaması: Çalıştığım en kötü teknik direktör

Brezilya basını, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Brezilyalı efsaneye soruları yakın çevresi sordu.

"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"

Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.