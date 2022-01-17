17 Ocak 2022, Pazartesi
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Beşiktaş'tan sakatlıkları bulunan Welinton, Emirhan ve Atiba'nın son durumlarıyla ilgili açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Beşiktaş’tan sakatlıkları bulunan Welinton, Emirhan ve Atiba’nın son durumlarıyla ilgili açıklama

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuları Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

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