Domenec Torrent’ten transfer açıklaması! Hatayspor maçı sonrası Galatasaray’da flaş sözler...

BAHANE OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR

Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum.