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Domenec Torrent'ten transfer açıklaması! Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'da flaş sözler...

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Domenec Torrent’ten transfer açıklaması! Hatayspor maçı sonrası Galatasaray’da flaş sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Torrent, devre arasında 3'lü savunmaya dönerek gol arama kararı aldıklarını 4.golü yediklerini ifade etti. İspanyol teknik adam transfere ilişkin de konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a 4-2 kaybedilen mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Torrent, "Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Domenec Torrent, transferle ilgili konuştu.

3.GOLÜ ARAYALIM DERKEN 4 GELDİ

Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik.

DEVRE ARASI 3'LÜYE DÖNMEK İSTEDİK

Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi.

BAHANE OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR

Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Uluslar Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlıklarımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum.

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