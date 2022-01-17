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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Aleksandar Djordjevic'in testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Fenerbahçe’de koronavirüs şoku! Aleksandar Djordjevic’in testi pozitif çıktı

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin de başladığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkimspor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Djordjevic'in izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı.

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