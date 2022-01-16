Son dakika: Novak Djokovic sınır dışı ediliyor

Avustralya yasalarına göre 3 yargıcın birlikte sonuçlandırdığı mahkeme kararları, "Tam Mahkeme" kabul ediliyor ve duruşmadan çıkan kararların temyiz yolu bulunmuyor.

Mahkemeyi avukatının ofisinden takip eden tek erkekler tenisinde dünya bir numarası Novak Djokovic'in ne zaman sınır dışı edileceği henüz netlik kazanmadı.