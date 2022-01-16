Ömer Faruk Yurtseven NBA'de durdurulamıyor!
Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA'e damga vurmaya devam ediyor. Yurtseven, kariyerinin sayı rekorunu tekrarladığı maçta, çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkardı. Dün oynanan maçta Philadelphia 76ers'a karşı 22 sayı ve 11 ribauntla double-double yapan Ömer Faruk Yurtseven rekorunu da geliştirmeye devam etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 109-98 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı.
ÖMER FARUK YURTSEVEN ESMEYE DEVAM EDİYOR
NBA'e 10 maçla devam edildi. İki milli oyuncuyu karşı karşıya getiren karşılaşmada, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers sahadan 11 sayı farkla galibiyetle ayrılırken, Miami Heat'te görev alan çaylak oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.
İlk 5'te başlayarak 23 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 4'ü ofansif olmak üzere 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının en skorer oyuncusu olurken, kariyerinin sayı rekorunu da tekrarladı. 23 yaşındaki oyuncu, NBA'de çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkararak önemli bir başarıya daha imza attı.
Sixers'ta all-star Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla takımına galibiyeti getirirken, ilk 5'te başlayarak 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 2 asistle oynadı.
LOS ANGELES LAKERS, DENVER'A KARŞI FARKLI KAYBETTİ
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 133-96'lık skorla mağlup etti.
CAVALİERS SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI
Cleveland Cavaliers'ın konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 107-102 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardığı mücadelede, Darius Garland 27 sayı ve 18 asistle zaferde başrolü oynadı.
Milli oyuncu Cedi Osman ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 96-103
Washington Wizards-Portland Trail Blazers:110-115
Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-117
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 120-105
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-107
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 98-109
Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-112
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 101-94
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 133-96
Dallas Mavericks-Orlando Magic: 108-92
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