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CANLI | Altay Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımı

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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CANLI | Altay Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımı

İzmir ekibi Altay, Süper Lig'in 21. haftasında İzmir ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücalede ilk düdük çaltı. Altay-Alanyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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