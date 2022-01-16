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Canlı I Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR! Cimbom Torrent ile ilk maçında galibiyetle tanışabilecek mi?

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Canlı I Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR! Cimbom Torrent ile ilk maçında galibiyetle tanışabilecek mi?

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent Hatay deplasmanındaki ilk sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak. Ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmış tecrübeli çalıştırıcının yerine ise göreve Domenec Torrent getirilmişti.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Hatayspor: (MUHTEMEL) Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Saint-Louis, Sackey, Lobjanidze, Mert, Kamara, Diouf

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil.

TORRENT'İN İLK MAÇINDA ÇOK SAYIDA EKSİK

İspanyol teknik adamla ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Ryan Babel kadroya dahil edilmedi.

HATAY AFRİKA KUPASI MAĞDURU

Hatayspor'da ise Adama Traore, Munir El Kajoui ve Ayoub El Kaabi Afrika Kupası'na gitti. Ayoub El Kaabi'nin Hatayspor formasıyla 8 golü bulunuyordu.

CİMBOM'DAN 6 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray, Hatayspor ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Galatasaray, ikisini Akdeniz temsilcisi kazandı. Hatay, iki galibiyeti de kendi evindeki maçlarda aldı.

KRİTİK KARŞILAŞMADA ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.

BERKAN VE YEDLİN SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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