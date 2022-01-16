Canlı I Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR! Cimbom Torrent ile ilk maçında galibiyetle tanışabilecek mi?

KRİTİK KARŞILAŞMADA ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.