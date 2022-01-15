VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ün gollerini Dk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
İLK YARI: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Salih Dursun'un ortasında ceza sahası içinde arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Pesic, dar açıdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
40. dakikada Boyd'un ceza yayı içinden şutunda top kalecide kaldı.
45. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında oyun durdurulurken, futbolcular, teknik heyetler ve tribünde yer alanlar trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık andı.
2. YARI: 2-0
52. dakikada Boyd'un sağdan ortasında altıpas üstünde Salih Dursun'un ters vuruşunda, top direk dibinden kornere çıktı.
73. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Pesic'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bistrovic'in vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Pesic'in pasında, Salih Dursun topu ağlara gönderdi: 2-0.
Müsabaka, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Adnan Uğur, Biglia, Karamoh (Dk. 75 Salibur), Emre Mor (Dk. 60 Bistrovic), Borini (Dk. 84 Alparslan Erdem), Pesic
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Dk. 66 Deniz Hümmet), Cemali Sertel (Dk. 66 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Phiri), Djokovic (Dk. 86 Dabo), Boldrin, Alper Potuk, Boyd (Dk. 66 Mendes), Pohjanpalo
Goller: Dk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 77 Zukonavic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 26 Biglia, Dk. 72 Zukanovic, Dk. 86 Salibur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Holmen, Dk. 86 Sabo (Çaykur Rizespor)
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