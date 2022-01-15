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Son dakika: Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: Galatasaray’ın yeni Sportif Direktörü belli oldu

Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas'ın kararıyla 4. Fatih Terim dönemi geçtiğimiz haftya sona ermiş ve İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent takımın başına getirilmişti. Galatasaray'da değişim sürüyor. Bugün de yeni sportif direktör belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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