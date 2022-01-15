Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde yer alıyor. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması 15 Ocak Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.