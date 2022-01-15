Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında rakiplerine fark açan Trabzonspor, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde yer alıyor. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması 15 Ocak Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.
SİVASSPOR CEPHESİ
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 20 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 29 puan toplayan Sivasspor, 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.
TRABZONSPOR İLE SİVASSPOR, 32. RANDEVUDA
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bugün Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.
Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.
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