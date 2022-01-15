Işıtan Gün kimdir, Twitter'da neden gündemde? Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü isim Işıtan Gün hakkında bazı iddialar gündeme geldi. Eski teknik direktör Kevin Hofland, görev yaptığı sürede Işıtan Gün'den futbolcularla ilgili baskı gördüğünü açıklamıştı. Işıtan Gün'in ismi şimdi de sosyal medyada yaptığı sapık paylaşımlar iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir? İşte cevaplar...

IŞITAN GÜN TWİTTER'DA NEDEN TT OLDU?

Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü Işıtan Gün'ün ismi bu sefer de 12 yıl önce attığı twitler ile gündeme geldi. Gün'ün, 2009 yılında yaptığı paylaşımlar şu şekilde: