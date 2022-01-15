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Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Işıtan Gün kimdir? Twitter’da neden gündemde? Galatasaray’lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir?

Işıtan Gün kimdir? Son günlerde Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla birlikte gündeme gelen Işıtan Gün, bugün de sosyal medyada paylaştığı sapık twitler ile gündeme geldi. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü Kevin Hofland'a futbolcular hakkında baskı yaptığı ortaya çıkan Işıtan Gün'ün biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki, Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir? İşte haberin detayları...

Işıtan Gün kimdir, Twitter'da neden gündemde? Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü isim Işıtan Gün hakkında bazı iddialar gündeme geldi. Eski teknik direktör Kevin Hofland, görev yaptığı sürede Işıtan Gün'den futbolcularla ilgili baskı gördüğünü açıklamıştı. Işıtan Gün'in ismi şimdi de sosyal medyada yaptığı sapık paylaşımlar iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir? İşte cevaplar...

IŞITAN GÜN TWİTTER'DA NEDEN TT OLDU?

Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü Işıtan Gün'ün ismi bu sefer de 12 yıl önce attığı twitler ile gündeme geldi. Gün'ün, 2009 yılında yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

IŞITAN GÜN KİMDİR?

Işıtan Gün, 1975 yılında dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden, 2000 yılında ise City University of New York'ta Uluslararası Finans Master Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan bir şirkette yönetici olarak çalıştı.

Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı.

Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev alan Gün, 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapmaktadır.

GALATASARAY'DA IŞITAN GÜN TEHLİKESİ

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarının ayırmasının ardından Burak Elmas'ın futbolu emanet etmeyi düşündüğü isim Işıtan Gün ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gün'ün sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın eski teknik direktörü Kevin Hofland, görev yaptığı süre içinde Işıtan Gün'ün sürekli oynatacağı futbolcularla ilgili kendisine baskı yaptığını söyledi.

BASKI KURUYOR
Takvim'in haberine göre, Hofland özellikle yeni transfer edilen Samuel Moutoussamy'yi yetersiz bulmasına rağmen, 11'de oynatması konusunda Işıtan Gün'den büyük baskı gördüğünü belirtti.

Hollanda'nın önemli yayın organlarından Voetbal International'dan Geert Jan Jakobs'a özel röportaj veren genç hoca, "Moutoussamy henüz takıma tam adapte olamadı. Ayrıca antrenmanlarda biraz tembelliği vardı. Ben ona süre vermek istedim ama önceliğim adapte olup takıma ayak uydurmasıydı. Ancak sürekli oynatmam için baskı yapıldı" ifadesini kullandı.

TORRENT'E DE MÜDAHALE DECEK Mİ?
Hofland'ın bu sözleri, yeni başlayan Domenec Torrent dönemi öncesi Galatasaray'da büyük endişe yaratmış durumda.

Bu iddialar ses getirir! Galatasaray'da Işıtan Gün tehlikesi

Işıtan Gün'ün İspanyol hocaya da kadro tercihi konusunda benzer müdahalede bulunup bulunmayacağı merak konusu.

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