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CANLI | Adana Demirspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 15.01.2022
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CANLI | Adana Demirspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Adana Demirspor ile Kayserispor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarper Barış Saka tarafından yönetilen Adana Demirspor-Kayserispor maçı, 5 Ocak Fatih Terim'nde oynanıyor. Adana Demirspor-Kayserispor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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