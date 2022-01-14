Son dakika: İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya Belçika’dan sürpriz transfer! | İmzayı attı

Kasımpaşa Kulübü, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İSTANBUL TEMSİLCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.