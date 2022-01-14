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Haberler Spor Haberleri Son dakika: İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya Belçika'dan sürpriz transfer! | İmzayı attı

Son dakika: İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya Belçika'dan sürpriz transfer! | İmzayı attı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya Belçika’dan sürpriz transfer! | İmzayı attı

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa transfer sezonunun resmen başlamasının ardından harekete geçti. Ligde zor günler geçiren İstanbul temsilcisi Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Transferde ara dönem resmen başladı. Süper Lig'de zorlu günler geçiren Kasımpaşa resmen transferi duyurdu. İşte ayrıntıları...

Kasımpaşa Kulübü, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İSTANBUL TEMSİLCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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