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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli davet

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Giriş Tarihi: 17.01.2022
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FIFA’dan Cüneyt Çakır’a önemli davet

Katar'da 17-21 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’nde, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da yer alacak.

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