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Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Süper Lig lideri Trabzonspor, transfer döneminin de hızlı takımlarından oldu. Bordo mavililer Abdulkadir Parmak hakkında açıklama yaptı. KAP bildirisinde, Abdulkadir Parmak'ın Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi.

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