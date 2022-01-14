Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada, Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK mücadele edecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Şimdi ise gözler karşılaşmanın detaylarına çevrildi. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.
Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.
ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.
Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.
Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.
GHEZZAL, OĞUZHAN, SALİH VE SERDAR HAZIR
Kovid-19 vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Gaziantep FK maçı için hazır duruma geldi.
Bu oyuncular görev verilmesi halinde bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.
Test sonuçları pozitif çıkan Miralem Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise bugün yapılacak testler sonrası netlik kazanacak.
VİDA VE MONTERO CEZALI
Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.
Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını bugünkü karşılaşmada çekecek.
OĞUZHAN VE LARİN SINIRDA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Oğuzhan ile Larin bugünkü karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.
RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.
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