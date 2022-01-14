Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK mücadele edecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Şimdi ise gözler karşılaşmanın detaylarına çevrildi. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.