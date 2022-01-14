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İzmir temsilcisi Karşıyaka transferleri peş peşe duyurdu

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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İzmir temsilcisi Karşıyaka transferleri peş peşe duyurdu

Transfer tahtasını açmayı başaran Karşıyaka, orta saha Fatih Ergen, forvet Fatih Taşdelen, santrfor Can Vural ve orta saha oyuncusu Kerem Palayı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer tahtasının açılmasının ardından anlaşma sağladığı oyuncuların lisanslarını çıkardı.

Yeşil-beyazılar, TFF tarafından verilen onayla beraber yeni transferlerini duyurdu.

İzmir temsilcisi, Kırşehir Belediye Spor'dan santrfor Can Vural, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu Fatih Taşdelen, Pazarspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Ergen ve Çorum FK'den orta saha oyuncusu Kerem Pala'yı kadrosuna kattı.

CAN VURAL - KARŞIYAKA

FATİH ERGEN - KARŞIYAKA

KEREM PALA - KARŞIYAKA

FATİH TAŞDELEN - KARŞIYAKA

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