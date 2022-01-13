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Fatih Terim'den SON DAKİKA Galatasaray açıklaması! "Son imzam..."

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Fatih Terim’den SON DAKİKA Galatasaray açıklaması! Son imzam...

Son dakika haberi... Galatasaray ile yolları ayrılan tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, "Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam…" mesajını verdi.

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçlar ardından Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi.

Deneyimli çalıştırıcı sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşarak, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." notunu düştü.

İŞTE TERİM'İN O PAYLAŞIMI...

"TERİM KENDİSİNE YAPILANLARA KARŞI ÇOK KIZGIN"

Terim'in bu mesajı sonrası A Spor'a konuşan yorumcu Levent Tüzemen, "Fatih Terim, defteri kapattığını söylüyor. Bir daha çalışmayacağını söylüyor. Tabi kendisine yapılanlara karşı çok kızgın. Bir müddet dinlenecektir. Basın toplantısı yaparak da çok net bir şekilde birtakım şeyleri ortaya koyacaktır." dedi.


FATİH TERİM, FLORYA'YA VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz salı günü Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

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