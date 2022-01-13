Fatih Terim'den SON DAKİKA Galatasaray açıklaması! "Son imzam..."

"TERİM KENDİSİNE YAPILANLARA KARŞI ÇOK KIZGIN"

Terim'in bu mesajı sonrası A Spor'a konuşan yorumcu Levent Tüzemen, "Fatih Terim, defteri kapattığını söylüyor. Bir daha çalışmayacağını söylüyor. Tabi kendisine yapılanlara karşı çok kızgın. Bir müddet dinlenecektir. Basın toplantısı yaparak da çok net bir şekilde birtakım şeyleri ortaya koyacaktır." dedi.