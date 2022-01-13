13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Galatasaray'da Domenec Torrent'in istediği ilk transfer! Sol ayaklı Kolombiyalı Juan Fernando Quintero gündemde!

İşte Galatasaray'da Domenec Torrent'in istediği ilk transfer! Sol ayaklı Kolombiyalı Juan Fernando Quintero gündemde!

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
İşte Galatasaray’da Domenec Torrent’in istediği ilk transfer! Sol ayaklı Kolombiyalı Juan Fernando Quintero gündemde!

Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından İspanyol Domenec Torrent ile sözleşme imzalandı. Torrent ilk icraat olarak günde çift idman sistemini getirirken transferde de gaza basıldı. İşte Torrent'in istediği ilk isim...

Teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, Galatasaray'ın, Çin ekibi Shenzen'den ayrılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juan Fernando Quintero ile ilgilendiğini öne sürdü.

ASLAN O İSİM İÇİN FLAMENGO İLE KAPIŞIYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı ofansif orta saha oyuncusu için yarıştığı kulüplerden birinin de Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Brezilya ekibi Flamengo olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise Galatasaray ve Flamengo'nun ilgisine karşılık ise eski kulübü River Plate'e dönmeye hazırlandığı belirtildi.

PESCARA, RENNES VE PORTO...

Sol ayağını kullanan Juan Fernando Quintero kariyerinde Avrupa'da Pescara, Rennes ve Porto gibi kulüplerin de formasını giydi.

Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da terleten Quintero, 2021'in şubat ayında Çin ekibi Shenzen'e 5.9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA