İşte Galatasaray’da Domenec Torrent’in istediği ilk transfer! Sol ayaklı Kolombiyalı Juan Fernando Quintero gündemde!

ASLAN O İSİM İÇİN FLAMENGO İLE KAPIŞIYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı ofansif orta saha oyuncusu için yarıştığı kulüplerden birinin de Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Torrent'in son çalıştırdığı takım olan Brezilya ekibi Flamengo olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise Galatasaray ve Flamengo'nun ilgisine karşılık ise eski kulübü River Plate'e dönmeye hazırlandığı belirtildi.