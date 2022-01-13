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Süper Lig'de flaş ayrılık! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Süper Lig’de flaş ayrılık! Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

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