13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
Galatasaraylı futbolcu Marcao trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA