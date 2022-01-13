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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberi...Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan Fırat Aydınus'a görev verilmedi.

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