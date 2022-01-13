Son dakika: Beşiktaş'ta özkaynak dönemi! Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Önder Karaveli'den flaş sözler
Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ile basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Sportif AŞ. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın, siyah beyazlıların yeni sportif direktörü olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından derlenenler;
"Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum."
Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı."
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA TEPKİLİ"
"Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz. Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim. Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor? Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok. VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim."
"GEREKİRSE 1 YIL CEZA YERİM AMA..."
"Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar. Artık Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha da şiddetle karşısındayım. Gerekirse 1 yıl cezaysa 1 yıl. Yöneticilikten men edileceksem de artık beni susturamayacaklarını, artık hiçbir takıma hata yapmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum."
İŞTE KARTAL'IN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ
"Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."
"BEŞİKTAŞ ÖZ KAYNAK DÖNEMİ BAŞLADI"
"Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Önder Karaveli, şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir."
"Yalandan yere klavye müptezelleri var. Hiçbiri Sergen hocayı akıllarına getirmemiş. Sergen hocayı biz getirdiğimizde, şampiyon olduğumuzda, onu da bize mal etmeyen arkadaşlara sesleniyorum; eğer genel kurul üyesiyseniz artık yazmak çizmek yerine oralarda konuşmanızı istiyorum. Buralarda konuşma hakkı olmasına rağmen klavye müptezelliği yapanları kale almayacağımı söylemek istiyorum."
"Altyapıdaki çocuklarımızın daha sağlıklı imkanlarda çalışacağı bir ortam sağlayacağız. Hocayı, sportif direktörü de bulduk. Özkaynak projesini de icra etmeye başlayalım."
YENİDEN ADAY OLACAK MI?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Ocak kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları! Hangi illerde okullar tatil?
- Ceyhun Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı kariyeri nasıl?
- TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları! TOKİ Adana Sarıçam 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi!
- KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 kura sonuçları!
- SED yardımı ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SED yardımı yattı mı? SED ne kadar oldu?
- MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu! 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu!
- Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…
- Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak Perşembe! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)