Son dakika: Beşiktaş’ta özkaynak dönemi! Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Önder Karaveli’den flaş sözler

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA TEPKİLİ"

"Sıkıntılı bir süreç hala devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı, ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu da bulmakta zorlanıyorum. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz. Yapılan çalışmalardan aldığım algı, en azından önümüzdeki seneden sonra Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok. Önümüzdeki seneleri kurtaracağız derken, bu senenin önemi yok diye bir davranış hissetmekteyim. Fenerbahçe başkanımız konuşuyor, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, herkes konuşuyor. Herkes şikayet ederken, anlamadığım bir şey var. Bu işten kim menfaat ediyor? Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok. VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim."

"GEREKİRSE 1 YIL CEZA YERİM AMA..."

"Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar. Artık Beşiktaş'a yapılacak her türlü hatanın daha da şiddetle karşısındayım. Gerekirse 1 yıl cezaysa 1 yıl. Yöneticilikten men edileceksem de artık beni susturamayacaklarını, artık hiçbir takıma hata yapmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum."