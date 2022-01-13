Gaziantep FK’de koronavirüs şoku!

POZİTİF VAKA 11'E YÜKSELDİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pozitif vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayarak, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.

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