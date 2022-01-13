13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Beşiktaş - Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılamaları ile başlayacak. Ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA