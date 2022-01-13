Galatasaray’da Domenec Torrent fırtınası yaşanıyor! Futbolculara net uyarı: Beni gerersiniz

"SERBEST BIRAKMALISINIZ"

Tecrübeli teknik adam Domenec, "Çift forvet oynayıp aynı süratle pas alışverişi yapmak istiyorsanız, bazı orta alan oyuncularını sahada serbest bırakmalısınız. Burada da elinizdeki adamlarınızın kimlikleri önemli. Örneğin De Bruyne ve İlkay'la oynamak başka bir şey, Fernandinho ve Rodri ile oynamak başka... De Bruyne ve İlkay, orta sahadaki güvenliği artırmaz ama rakibin üstüne daha fazla gelir. Fernandinho ve Rodri'de ise daha garantili bir anlayışınız olur." yorumunu yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN