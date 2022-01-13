Galatasaray'da Domenec Torrent fırtınası yaşanıyor! Futbolculara net uyarı: Beni gerersiniz
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımla dün ilk antrenmanına çıktı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'ın başına geçen 59 yaşındaki İspanyol teknik adam görevine çok hızlı başladı. Topun rakipte kalmasını hiç sevmediğini söyleyen Torrent, oyuncularına çok net konuştu. "Top rakibin ayağında 10 saniyeden fazla kalırsa beni gerersiniz. Top rakipte uzun kalınca geriliyorum." dedi. Torrent'in görevine sert ve hızlı başlaması sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Terim'in ayrılığı sonrası mesaiye başlayan Domenec Torrent ilk antrenmanına dün çıktı. Galatasaraylı futbolcularla yaptığı toplantıda taktik anlayışını anlatan Torrent çok net ifadeler kullandı.
"BENİ GERERSİNİZ!"
Domenec Torrent, "Eğer karşınızdaki takım 2 kanat ve bir forvetle üstünüze geliyorsa, 4'lü savunmaya geçmek zorundasınız. Sadece 4-4-2'de dengeli bir oyun olur. Burada da sizin belirleyeceğiniz hücum ve defans çeşitliliği sonucu belirler. 4-3- 3 boşlukları dengelemek için en iyi sistem diyemem. Hiçbir sistem diğerinin önüne geçemez. Her zaman rakibe göre değişir. Top rakibin ayağında 10 saniyeden fazla kalırsa beni gerersiniz. Top rakipte uzun kalınca geriliyorum. Bir an önce topu tekrar kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"PEP İLE ÇALIŞIRKEN FARKLI BASKILAR YAPTIK"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Pep Guardiola ile çalışırken her hafta farklı baskılar yaptık. Saha içindeki plan, rakibe göre değişir. Eğer karşınızdaki 4-2-3-1 oynuyorsa sizin orta sahanızda 1 futbolcu fazla olmalı. Böylece diğer oyuncularınız için avantaj sağlarsınız. Burada futbolcu kimlikleri de önemli." dedi.
"SERBEST BIRAKMALISINIZ"
Tecrübeli teknik adam Domenec, "Çift forvet oynayıp aynı süratle pas alışverişi yapmak istiyorsanız, bazı orta alan oyuncularını sahada serbest bırakmalısınız. Burada da elinizdeki adamlarınızın kimlikleri önemli. Örneğin De Bruyne ve İlkay'la oynamak başka bir şey, Fernandinho ve Rodri ile oynamak başka... De Bruyne ve İlkay, orta sahadaki güvenliği artırmaz ama rakibin üstüne daha fazla gelir. Fernandinho ve Rodri'de ise daha garantili bir anlayışınız olur." yorumunu yaptı.
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