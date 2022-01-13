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Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası Joachim Löw bombası! Ali Koç görüşme için Almanya'da

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Fenerbahçe’den İsmail Kartal sonrası Joachim Löw bombası! Ali Koç görüşme için Almanya’da

Fenerbahçe İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesinin ardından Kartal'ın geçici süre takımın başında olacağını ve bir başka teknik adam için çalışıldığını taraftarlarına duyurdu. Konuya ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw için Almanya'ya gittiği belirtildi.

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