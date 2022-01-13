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Son dakika: Trabzonspor'da Kovid-19 şoku! 2 futbolcu...

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Trabzonspor’da Kovid-19 şoku! 2 futbolcu...

Son dakika haberi... Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığınıduyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

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