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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cezası belli oldu! PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Haberleri

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin cezası belli oldu! PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Haberleri

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sevk edildiği Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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