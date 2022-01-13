Ceyhun Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı kariyeri nasıl?
Beşiktaş’ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı kimdir? Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısıyla kulübün yeni sportif direktörünü açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak kulüpte görev yapan Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların yeni sportif direktörü oldu. Bu gelişmenin ardından Ceyhun Kazancı kariyeri merak edilmeye başlandı. Kazancı, 22 yıldır Beşiktaş kongre üyeliği yapıyor.
Ceyhun Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı kariyeri nasıl? Beşiktaş'ın sportif direktörü olarak göreve başlayan Ceyhun Kazancı'nın kim olduğu sorgulanıyor. 22 yıllık Beşiktaş Kongre üyesi olan ve geçen yazdan bu yana kulüpte görev yapan Kazancı'nın göreve geldiğini, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi duyurdu.
CEYHUN KAZANCI KİMDİR?
Çaykur Rizespor'da Genel Sekreter görevinde bulunan Kazancı'nın istifa ederek Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü görevine getirildi.
Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.
Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.
Ayrıca Kazancı Asset Sportif'te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürütmüştür.
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