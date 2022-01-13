Ceyhun Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhun Kazancı kariyeri nasıl? Beşiktaş'ın sportif direktörü olarak göreve başlayan Ceyhun Kazancı'nın kim olduğu sorgulanıyor. 22 yıllık Beşiktaş Kongre üyesi olan ve geçen yazdan bu yana kulüpte görev yapan Kazancı'nın göreve geldiğini, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi duyurdu.