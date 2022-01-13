Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan rüzgarı! Dünya devleri izlemeye geliyor
Kariyerinde ilk kez 11'de başladığı Çaykur Rizespor maçında gol atarak damga vuran Beşiktaş'ın yeni genç yıldızı Emirhan İlkhan konuşulmaya devam ediyor. Emirhan'ı listesine alan dünya devi onu izlemeye geliyor.
Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.
EMİRHAN'DAN CENTİLMEN HAREKET
2-2 biten Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında takımının ilk golünde penaltıyı alan ve ikinci golünü atan Emirhan'ın bir kafa şutu da direkten döndü. Emirhan ayrıca Gökhan Gönül'le girdiği bir pozisyonda lehlerine verilen tacı düzelterek "Top benden çıktı" dedi ve hem hakemden hem rakiplerinden teşekkür aldı.
İKİ MAÇTA KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU
Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.
BARCELONA RADARINA GİRDİ
İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı.
EMİRHAN'I İZLEYECEKLER
Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.
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