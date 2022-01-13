Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan rüzgarı! Dünya devleri izlemeye geliyor

EMİRHAN'DAN CENTİLMEN HAREKET

2-2 biten Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında takımının ilk golünde penaltıyı alan ve ikinci golünü atan Emirhan'ın bir kafa şutu da direkten döndü. Emirhan ayrıca Gökhan Gönül'le girdiği bir pozisyonda lehlerine verilen tacı düzelterek "Top benden çıktı" dedi ve hem hakemden hem rakiplerinden teşekkür aldı.