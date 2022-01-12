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Futbolda devre arası transfer dönemi başladı

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Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Futbolda devre arası transfer dönemi başladı

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.

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