12 Ocak 2022, Çarşamba
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Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacağını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Cem Bölükbaşı Formula 2’de yarışacağını açıkladı!

Son dakika haberine göre: Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini açıkladı. Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey." dedi.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de yarışacacağını resmen duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." dedi.

Cem Bölükbaşı ayrıca "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Motorsporları kariyerine kartingle başlayan Cem Bölükbaşı, Michael Schumacher Karting Akademisi'nde eğitim aldı.

Maddi imkansızlıklar ve sponsor eksikliği sebebiyle hayallerini erteleyen Cem Bölükbaşı, ardından Formula 1 E-Spor etkinliklerine katıldı. Dijital yarışlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2018'de 80 bin kişi arasından ilk 20'ye giren Cem Bölükbaşı, 2018'de Borusan Otomotiv'in GT Serisi takımına katılarak gerçek pistlere geri döndü.

İlerleyen yıllarda hem Espor hem de pist yarışlarında mücadele eden Cem, çeşitli başarılar elde etti. 2020'de, Formula 3 Asya Serisi'nde mücadele etti. Sosyal medyadaki etkinliğiyle bu serinin izlenmesinde artış oldu.

Pistte de başarı elde ederek çaylaklar arasında üçüncü oldu. 2021'de çeşitli kategorilerde yarışmalara katıldı. Avrupa dayanıklılık şampiyonasında mücadele edip 2.'likler kazandı. Daha sonra Euro Formula Open'da yarıştı.

Macaristan, İtalya gibi yarışlarda başarılar elde etti. 15 yarışa katılıp 8 kez podyuma çıktı ve 2 yarış kazandı.

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