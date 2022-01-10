Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demispor mücadele edecek. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadığı karşılaşmadan Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Fenerbahçe 20. hafta öncesinde topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise elde ettiği 30 puanla 19 hafta sonunda 7. sırada yer aldı. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sprots 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.