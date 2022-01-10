Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in ikinci devrenin ilk haftasının son maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı mücadele edecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demispor mücadele edecek. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadığı karşılaşmadan Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Fenerbahçe 20. hafta öncesinde topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise elde ettiği 30 puanla 19 hafta sonunda 7. sırada yer aldı. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sprots 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.
TEK EKSİK ALTAY
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.
İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
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- Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
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