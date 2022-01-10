Okan Buruk Galatasaraylı mı? Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor? Okan Buruk boşta mı, hangi takımlı? Sarı kırmızılı takımda teknik direktör seçimi için birçok adaylar öne çıktı. Efsane teknik adam Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla birlikte, birçok teknik adam adayı gündeme geldi. Galatasaray'da teknik direktör adaylarından birisi de Okan Buruk oldu. Peki; Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?