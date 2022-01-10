10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?

Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?

Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı? Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in görevinden ayrılmasıyla birlikte, yeni teknik direktör adaylarından birisi Okan Buruk oldu. Genç teknik adamın hangi takımlı olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sarı kırmızılı takımda birçok teknik direktör adayı öne çıkmaya başladı. Peki; Okan Buruk Galatasaraylı mı? Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor?

Okan Buruk Galatasaraylı mı? Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor? Okan Buruk boşta mı, hangi takımlı? Sarı kırmızılı takımda teknik direktör seçimi için birçok adaylar öne çıktı. Efsane teknik adam Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla birlikte, birçok teknik adam adayı gündeme geldi. Galatasaray'da teknik direktör adaylarından birisi de Okan Buruk oldu. Peki; Okan Buruk hangi takımı çalıştırıyor, boşta mı? Okan Buruk Galatasaraylı mı, hangi takımlı?

OKAN BURUK HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Okan Buruk şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

OKAN BURUK GALATASARAYLI MI?

Milli takımda antrenörlüğe başlayan Buruk, ilk profesyonel teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Elazığspor'da başladı.

Sonraki sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a giden tecrübeli teknik adam, 2015-2016'da Sivasspor'un başına geçti. Buruk, 2016-2017'de Göztepe'yi çalıştırdı. Göztepe'deki gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, 24. haftada sarı-kırmızılı takımdan istifa etti.

28 Mart 2017'de Akhisar Belediyespor'un başına geçen Okan Buruk, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. 2016-2017 sezonunda bitime 9 hafta kala göreve gelen teknik direktör Okan Buruk takımın başında 43 maça çıktı. Buruk, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda 68 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu'dan sonra en fazla görev yapan ikinci isim oldu.Okan Buruk takımının başında yakaladığı yüzde 42'lik galibiyet oranıyla en başarılı isim olurken, Buruk'u yüzde 34'le Hamzaoğlu ve yüzde 33'lük galibiyet oranıyla Cihat Arslan takip etti.

Tecrübeli teknik adam Akhisarspor'la kupa kazandıktan sonra yeşil-beyazlı takımla yollarını ayırdı. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile birlikte takım hızla çıkışa geçerek sezonu 11. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda 29 puan topladı ve Rizespor sezonu 41 puanla 11. sırada bitirdi.

2018-2019 sezonu başında Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasıyla Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu.

Okan Buruk, 2019-2020 Süper Lig sezonunda Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğunu kazandı.

Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına Okan Buruk da adını yazdırmış oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA