Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değinerek, "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.