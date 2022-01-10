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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

Galatasaray'da 4'üncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Yönetim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı anlaşma sonrası Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Şimdi ise gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Süper Lig'de son 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarıyı ligde gösteremedi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilmişti. Bıgün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

GALATSARAY'DA FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinde yönetim kurulu bugün toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Gün içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Şimdi ise gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Galatasaray Spor Kulübü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için yeni teknik direktörün de kim olacağı henüz bilinmiyor.

Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

GALATASARAY KAPTANI ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüp için mücadele etmekten geri durmayacağını ve vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Uzun bir sakatlık döneminden çıkan tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değinerek, "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlığın zorlu geçtiğini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim."

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