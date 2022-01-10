Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
Galatasaray'da 4'üncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Yönetim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı anlaşma sonrası Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Şimdi ise gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Süper Lig'de son 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarıyı ligde gösteremedi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilmişti. Bıgün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...
GALATSARAY'DA FATİH TERİM İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinde yönetim kurulu bugün toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fatih Terim ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Gün içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Şimdi ise gözler yeni teknik direktöre çevrildi.
GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Galatasaray Spor Kulübü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için yeni teknik direktörün de kim olacağı henüz bilinmiyor.
Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
GALATASARAY KAPTANI ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüp için mücadele etmekten geri durmayacağını ve vazgeçmeyeceğini bildirdi.
Uzun bir sakatlık döneminden çıkan tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değinerek, "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı sakatlığın zorlu geçtiğini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:
"Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Resmi açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...
- Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali 2022 ne zaman yapılacak?
- Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?
- AÖL'den son dakika açıklaması: 2. dönem sınavları online mı olacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...
- Ahmet Necati Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü iş insanı Ahmet Necati Yılmaz kim?
- BİLSEM başvuru nasıl yapılır? MEB 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi
- Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?
- Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
- İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru şartları branş dağılımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru nasıl yapılır?