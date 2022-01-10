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Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli?

Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray’da efsane teknik adam Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardından göreve kimin geleceği merak edilmeye başlandı. Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör adayları arasında birbirinden ünlü teknik adamlar bulunuyor. Ancak öne çıkan isim Domenec Torrent oldu. Birçok ünlü kulüpte yer alan Torrent’in kariyeri merak konusu. Peki; Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli? Birçok ünlü kulüpte görev yapan Domenec Torrent ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Ekibiyle birlikte İstanbul'a geleceği belirtilen Torrent, sarı kırmızılı taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Terim'in yerine geleceği düşünülen Domenec Torrent kimdir? Domenec Torrent kariyeri nasıl?

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

1962 doğumlu Torrent 60 yaşındadır. Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe adım attı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yaptı.

Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi. Ayrıca Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun önemli isimleri arasında yer aldı.

2018'e gelindiğinde Guardiola'nın ekibinden ayrıldı ve Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmadı.

Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Ancak burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevi bıraktı. Torrent 2020'nin kasım ayından beri takımda görev yapmıyor.

Pep Guardiola'nın izinden giden Torrent onunla 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Ayrıca toplamda 86 maçta takım yönetti. Maçlarda 44 galibiyet, 29 mağlubiyet elde etti.

Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent 4-2-3-1 oyun sistemini tercih etti.

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