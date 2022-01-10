Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli?

2018'e gelindiğinde Guardiola'nın ekibinden ayrıldı ve Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmadı.

Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Ancak burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevi bıraktı. Torrent 2020'nin kasım ayından beri takımda görev yapmıyor.