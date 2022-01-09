Trabzonspor’un yeni sol beki ortaya çıktı! İşte transfer raporu

Puchacz kendisini savunmadan daha çok hücumcu olarak tarif ederken rol model olarak aldığı futbolcular için de "Marcelo Real Madrid'de çok iyi işlere imza attı. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. Yine Kyle Walker ve Patrick Van Aanholt'u da seviyorum. Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RAP MÜZİĞİNE TUTKUN

Polonya'dan sonra gittiği Almanya'da Union Berlin'deki hocasıyla sorunlar yaşadığı ve o nedenle oynamadığı haberleri medyaya yansıyan Puchacz özel hayatında futbol dışında rap şarkılarla da oldukça ilgili.

Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da var.