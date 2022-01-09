09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un yeni sol beki ortaya çıktı! İşte transfer raporu

Trabzonspor'un yeni sol beki ortaya çıktı! İşte transfer raporu

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Trabzonspor’un yeni sol beki ortaya çıktı! İşte transfer raporu

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor zirvedeki puan farkını açtı. Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca gibi isimleri de kadrosuna kadar bordo mavililerin yeni sol beki de belli oldu.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip; Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini Tymoteusz Puchacz'ı alarak yaptı. Polonyalı oyuncu için scout ekibinin verdiği rapor ortaya çıktı.

Sezonun ilk yarısında Union Berlin de çok fazla forma şansı bulamayan Puchacz için hazırlanan raporda, "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.

Yerden pas oyununda etkili olan genç yıldız, savunmadan topla çıkışlar konusunda oldukça etkili. Fiziksel gücünü iyi kullanabilen Puchacz mücadeleci yapısıyla da biliniyor.

MARCELO VE G.SARAYLI VAN AANHOLT'U SEVİYOR

Puchacz, Polonya basınının da yakın ilgi gösterdiği bir isim. Verdiği röportajlarda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden yetenekli futbolcu, kiralık olarak forma giymeye başladığı dönemlerde kendine güvenini kaybetmediğini, iş ahlakına odaklanarak iki bacağı kırılsa dahi iyi olacağına inandığını aktardı.

Puchacz kendisini savunmadan daha çok hücumcu olarak tarif ederken rol model olarak aldığı futbolcular için de "Marcelo Real Madrid'de çok iyi işlere imza attı. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. Yine Kyle Walker ve Patrick Van Aanholt'u da seviyorum. Jordi Alba ve Alphonso Davies'i de hayranlıkla izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

RAP MÜZİĞİNE TUTKUN

Polonya'dan sonra gittiği Almanya'da Union Berlin'deki hocasıyla sorunlar yaşadığı ve o nedenle oynamadığı haberleri medyaya yansıyan Puchacz özel hayatında futbol dışında rap şarkılarla da oldukça ilgili.

Şarkı sözleri yazan Polonyalı futbolcunun Youtube'da yayınlanan şarkı söylediği bir videosu da var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA