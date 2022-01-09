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La Liga'da Real Madrid kazandı Barcelona berabere kaldı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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La Liga’da Real Madrid kazandı Barcelona berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 4-1 mağlup ederken, Barcelona ise Granada deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

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