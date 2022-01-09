Konyaspor evinde Sivasspor’a kaybetti! Maç sonucu 0-1

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin etkili atakları vardı. Sivasspor fazla etkili olamasa da rakip kaleye gelerek bazı anlar tehlike yarattı. Anack ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor etkili başladı. Ancak istediği golü bir türlü bulamadı. Konuk ekip Sivasspor, bulduğu boşluklarla rakip kaleye ataklarını gerçekleştirdi.

Kırmızı beyazlı ekip Leke James'in 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı. Sivasspor da bu galibiyetle yükselişini sürdürdü.