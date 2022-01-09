Konyaspor evinde Sivasspor'a kaybetti! Maç sonucu 0-1
Süper Lig'in 20. haftasında liderlik yarışı içinde olan Konyaspor, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golü Leke James'ten geldi. Yeşil beyazlılar, Trabzonspor'un kazandığı haftada sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı ve bordo mavililer ile arasındaki puan farkı 10 puana çıktı.
Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor , sahasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor 'u konuk etti. Lider Trabzonspor 'un en yakın takipçisi olan ve ligde 39 puanla 2. sırada yer alan yeşil beyazlılar, bordo mavililerin kazandığı haftada galip gelerek rakibini adım adım takip etmek istiyor. Alt sıralardan orta sıralara doğru yükselen Sivasspor ise deplasmanda alacağı önemli bir galibiyetle yükselişini sürdürmek istiyor.
Maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin etkili atakları vardı. Sivasspor fazla etkili olamasa da rakip kaleye gelerek bazı anlar tehlike yarattı. Anack ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor etkili başladı. Ancak istediği golü bir türlü bulamadı. Konuk ekip Sivasspor, bulduğu boşluklarla rakip kaleye ataklarını gerçekleştirdi.
Kırmızı beyazlı ekip Leke James'in 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı. Sivasspor da bu galibiyetle yükselişini sürdürdü.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
7. dakikada Michalak'ın pasında Bytylqi'nin vuruşunda top defanstan kornere çıktı.
24. dakikada Rahmanovic'in ceza sahası içinden ara pasında topu önünde bulan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.
44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
70. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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