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Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! Yusuf Sarı'nın sözleşmesi feshedildi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Trabzonspor ayrılığı KAP’a bildirdi! Yusuf Sarı’nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor 23 yaşındaki oyuncu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Bordo-mavili kulüp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ayrılığın detaylarını açıkladı.

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