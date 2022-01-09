Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Yusuf Sarı’yı kadrosuna kattı

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, yönetim kurulu üyeleri ve Yusuf Sarı katıldı.

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum. İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.