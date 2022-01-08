08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Koronavirüs vakaları! THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in maçı ertelendi

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Koronavirüs vakaları! THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes’in maçı ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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