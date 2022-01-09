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CANLI | Göztepe - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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CANLI | Göztepe - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı İzmir'de devam ediyor. Ligde Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ahaber.com.tr'de ulaşabilirsiniz.

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